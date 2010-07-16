Україна пропонує ЄС врахувати протипаводкові проекти

Україна пропонує Європейському Союзу при розробці Дунайської стратегії врахувати протиповеневі проекті для річки Тиса.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам повідомив 15 липня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН після консультацій з європейськими колегами.

“Ми домовилися про параметри подальшої роботи, ми домовилися, яким чином українські ідеї будуть враховані в проекті майбутньої стратегії, про пріоритетні сфери, про які ми будемо говорити в рамках майбутньої стратегії. Пізніше десь у жовтні-листопаді відбудуться ще одні консультації”, - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що проект Дунайської стратегії, який розробляється зараз Єврокомісією, передбачатиме здійснення проектів не лише в регіонах навколо Дунаю, але й в регіонах всього Дунайського басейну.

Україна також запропонувала європейській стороні ряд інфраструктурних проектів. Водночас, деталі цих пропозицій наразі не відомі.

П.КЛІМКІН також повідомив, що Україна та ЄС проведуть ще один раунд консультацій в рамках підготовки до розробки Дунайської стратегії у жовтні-листопаді.