У Херсонській області виросло перевезення вантажів

У Херсонській області в І півріччі 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, перевезення вантажів підприємствами транспорту виросло на 12,6% - до 4,033 млн. тонн, а перевезення пасажирів скоротилося на 9,9% - до 59,104 млн. пасажирів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, при цьому вантажообіг збільшився на 14,4% і склав 2,281 млрд. тонн/км., а пасажирооборот зменшився на 1,5% і склав 1,504 млрд. пас./км.

Збільшення вантажообігу відбулося на водному транспорті (на 36,6%), автомобільному (на 26,9%), залізничному (на 12,1%).

Зменшення пасажирообороту відбулося на автомобільному транспорті (на 3,3%), тролейбусному (на 2,1%). На залізничному транспорті пасажирооборот збільшився на 3,1%.