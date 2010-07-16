УЗ збільшила перевезення імпортних вантажів на 52%

У першому півріччі 2010 року залізниці України збільшили перевезення імпортних вантажів на 51,9%, експортних – на 17,9%, внутрішніх – на 12,9%, транзитних – на 2,5%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, серед експортних вантажів переважали кам`яне вугілля, залізна і марганцева руди, чорні метали, будівельні матеріали, зерно і продукти помелу.

Основу внутрішнього вантажопотоку становили кам`яне вугілля, нафта і нафтопродукти, залізна і марганцева руди, чорні метали, будівельні матеріали, кокс, хімікати, зерно і продукти помелу.

Серед транзитних вантажів переважали нафта і нафтопродукти, хімічні і мінеральні добрива, кам`яне вугілля, залізна і марганцева руди, чорні метали і хімікати. Основний транзитний вантажопотік формується у Росії, Казахстані, Білорусі і Молдові.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя 2010 року залізниці України перевезли 205,7 млн. тонн вантажів, що на 15,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.