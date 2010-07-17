За три місяці в Україні скоротили дев'ять митниць

За минулі три місяці керівництво Державної митної служби шляхом «приєднання» скоротило дев`ять самостійних митниць.

Як повідомляє «Дзеркало тижня» (№ 27 (807) від 17 липня - 6 серпня 2010 р.), зокрема, за три останні місяці скорочено шляхом «приєднання» дев’ять митниць - Куп’янська, Новгород-Сіверська, Дністровська, Глухівська, Старобільська, Амвросіївська, Ягорлицька, Ужгородська, Волинська. Дві останні закрили буквально минулого тижня - 13 липня.

При цьому самі ж митниці не припиняють свою діяльність, а просто змінюють статус - на новоствореному митному посту просто скорочується керівник, його заступники і весь апарат, а функції управління передано в сусідню обласну митницю.

Керівництво Держмитниці планує таким чином скоротити кількість самостійних митниць, яких донедавна було 45, до 25-27 - за кількістю відповідних адміністративно-територіальних одиниць.