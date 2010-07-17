На Івано-Франківщині завершився турпроект «ВелоКраїна»

На Івано-Франківщині підбито підсумки туристичного проекту «ВелоКраїна». Про це повідомили УНІАН в головному управлінні з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації. Проект «ВелоКраїна – народження європейського туризму» проводиться «Центром соціальних та ділових ініціатив» міста Яремче з серпня 2008 року спільно з партнерськими організаціями України та Румунії за підтримки Європейського Союзу, Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Мета Проекту - створення у Карпатському регіоні умов для активного відпочинку на велосипедах і збільшення попиту на туристичні послуги Прикарпаття у літній період та міжсезоння, який впроваджувався на території Яремчанської міської ради, Верховинського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Снятинського районів.

У рамках проекту здійснено розробку та опис 51 велосипедного маршруту (маршрути – радіальні, кільцеві протяжністю 7 – 60 км, складність – початковий, середній, профі); видані туристичні карти та каталоги (загальним накладом понад 70 тис. примірників); збудовано 10 нових придорожніх місць для відпочинку туристів; встановлено 800 велосипедних стійок; 53 садиби на 1091 ліжкомісце облаштовані для потреб велотуристів.

До реалізації проекту було залучено 50 волонтерів.

Проект завершився, але його і надалі підтримуватимуть власники садиб сільського зеленого туризму, облаштованих для потреб велотуристів прокатних пунктів.