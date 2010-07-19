В Індії зіштовхнулись поїзди - загинуло 50 людей

В Індії в результаті залізничної катастрофи загинули, щонайменше, 50 осіб.

За даними властей, один пасажирський потяг зіткнувся з іншим, що стояв на станції у місті Саїнтія у штаті Західна Бенгалія, на сході Індії, передає Бі-Бі-Сі.

Більш як 100 осіб одержали травми і каліцтва. Причини катастрофи поки невідомі.

На місце аварії прибули рятувальники, які намагаються, використовуючи ацетиленові пальники та інші інструменти, витягнути із зруйнованих вагонів людей, що залишаються там.

За словами місцевих властей, катастрофа сталася близько 2 години ночі за місцевим часом у понеділок.

Обидва потяги були заповнені людьми, які їхали на роботу після вихідних, проведених вдома.