"Антонов" представить на Фарнборо-2010 новий Ан-158

Один з найбільших у світі авіаційно-космічних салонів відкривається сьогодні в британському містечку Фарнборо. ДП «Антонов» представить на міжнародному аерокосмічному салоні «Фарнборо-2010» (Farnborough International Airshow 2010), який пройде з 19 по 25 липня, регіональний реактивний літак нового покоління Ан-158, повідомила прес-служба підприємства.

"Це високотехнологічний конкурентоспроможний продукт, який відповідає всім сучасним вимогам і нормам безпеки та екологічності, а також побажанням його потенційних експлуатанов. Гарантія цьому - поєднання технологічних досягнень провідних авіаційних підприємств світу, які беруть участь у програмі Ан-158, з багатим досвідом «Антонов» у створенні регіональних літаків », - зазначив президент - генеральний конструктор ДП« Антонов »Дмитро Ківа.

Вперше піднявшись у небо 28 квітня 2010, літак почав програму льотних випробувань. До теперішнього часу виконано понад 30 польотів загальною тривалістю більше 70 годин. Завершити програму сертифікаційних випробувань і отримати сертифікат типу планується до кінця поточного року.

На серійному заводі «Антонов» у Києві ведуться роботи по запуску літака у виробництво в кооперації з партнерами з РФ та інших країн. Беручи участь у виставці «Фарнборо-2010», ДП «Антонов» має намір провести переговори з представниками авіаційної промисловості та експлуатантів авіатехніки різних країн з метою просування продукції та послуг «Антонова» на міжнародний ринок. Планується також підписання ряду угод.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, під час роботи салону компанія "Цивільні літаки Сухого" / ГСС / планує підписати контракт на постачання 30 літаків "Сухий Суперджет 100" з авіакомпанією з Південно-Східної Азії. А лізингова компанія "Ільюшин Фінанс" / ІФК / - контракт на поставку трьох Ан-148 російської авіакомпанії.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, і в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова заснований в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства та двох філій (філія« Серійний завод «Антонов» та філія «Антонов-Агро»).