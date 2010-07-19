Сьогодні в Британії відкривається аерокосмічний салон

Один з найбільших в світі авіаційнно-космічних салонів відкривається сьогодні в британському містечку Фарнборо.

ДП «Антонов» представить на міжнародному аерокосмічному салоні «Фарнборо-2010» (Farnborough International Airshow 2010), який пройдет з 19 по 25 липня 2010 року в Англії, регіональний реактивний літак нового покоління Ан-158, повідомила прес-служба. "Це високотехнологічний конкурентоздатний продукт, що відповідає всім сучасним вимогам і нормам безпеки та екологічності, а також побажанням його потенційних експлуатантів. Гарантія цьому - поєднання технологічних досягнень провідних авіаційних підприємств світу, що беруть участь в програмі Ан-158, з багатим досвідом «Антонов» в створенні регіональних літаків», відзначив президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА.

Вперше піднявшись в небо 28 квітня 2010 року, літак почав програму льотних випробувань. До теперішнього часу виконано більше 30 польотів загальною тривалістю більше 70 годин. Завершити програму сертифікаційних випробувань і отримати сертифікат типа планується до кінця поточного року.

На серійному заводі «Антонов» в Києві ведуться роботи по запуску літака у виробництво в кооперації з партнерами з РФ та інших країн. Беручи участь у виставці «Фарнборо-2010», ГП «Антонов» має намір провести переговори з представниками авіаційної промисловості і эксплуатантов авіатехніки різних країн з метою просування продукції і послуг «Антонова» на міжнародний ринок. Планується також підписання ряду угод.

Як повідомляє повідомляє ІТАР-ТАРС, під час роботи салону компанія "Цивільні літаки Сухого" /ГСС/ планує підписати контракт на постачання 30 літаків "Сухий Суперджет 100" з авіакомпанією з Південно-східної Азії. А лізингова компанія "Ільюшин Фінанс" /ІФК/ - контракт на постачання три Ан-148 російській авіакомпанії.