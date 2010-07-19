Порти Криму збільшили переробку вантажів на 18%

У портах Автономної Республіки Крим в січні-червні 2010 року обсяг переробки вантажів збільшився на 17,7%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, і склав 6 млн. 682,8 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу переробленого вантажу 74% складають суховантажі.

Вантажі, які відправляються на експорт, склали 49,1% від загального обсягу вантажів. За січень-червень ц.р. обсяг перевалки таких вантажів склав 3 млн. 281,6 тис. тонн, що в 1,8 раза більше, ніж в січні-червні 2009 року.

Також збільшилися обсяги обробки імпортних вантажів – на 80%. Разом з тим, відзначене зменшення обсягів перевалки вантажів внутрішнього сполучення – на 43,6%, транзитних – на 10,2%.

З початку 2010 року в портах автономії пройшли обробку 1,5 тис. суден, що на 34% більше, ніж за січень-червень 2009 року. Із загальної кількості суден, на які здійснено навантаження або розвантаження вантажів, 83,1% складають судна закордонних власників і фрахтувальників.

Як повідомляв УНІАН, в портах Криму обсяг переробки вантажів за 5 місяців 2010 року виріс на 23% – до 5 млн. 681,6 тис. тонн.