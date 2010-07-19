ПЗЗ змінить розклад електричок на 19-24 липня

Оскільки залізничники продовжують виконувати ремонтні роботи на перегоні Київ-Моськовський - Дарниця, 19-24 липня 2010 року з 10 год. 30 хв. до 15 год. 30 хв. приміські потяги спрямовуватимуться через станцію Київ-Петрівка. Упродовж вищезгаданих днів за зміненим маршрутом курсуватимуть такі електропоїзди:

6911 Ніжин - Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

6812 Борщагівка-тех. - Гребінка через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

6810 Борщагівка-тех. - Яготин через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

6915 Ніжин - Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

6814 Борщагівка-тех. - Яготин через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

6914 Борщагівка-тех. - Носівка через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

6811 Яготин - Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

6813 Гребінка - Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

6816 Київ-Петрівка (замість Київ-пас) - Гребінка;

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів, оскільки у вищезазначені дні відбудуться зміни також і в розкладі руху приміських потягів підвищеного комфорту 810, 812, 816.