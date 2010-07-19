ПЗЗ змінить розклад електричок на 19-24 липня

12:37, 19 липня 2010
Транспорт/Звя'зок
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У зв`язку з ремонтом

Оскільки залізничники продовжують виконувати ремонтні роботи на перегоні Київ-Моськовський - Дарниця, 19-24 липня 2010 року з 10 год. 30 хв. до 15 год. 30 хв. приміські потяги спрямовуватимуться через станцію Київ-Петрівка. Упродовж вищезгаданих днів за зміненим маршрутом курсуватимуть такі електропоїзди:

  6911 Ніжин - Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

  6812 Борщагівка-тех. - Гребінка через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

  6810 Борщагівка-тех. - Яготин через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

  6915 Ніжин - Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

  6814 Борщагівка-тех. - Яготин через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

  6914 Борщагівка-тех. - Носівка через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

  6811 Яготин - Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

  6813 Гребінка - Київ-Петрівка (замість Київ-пас);

  6816 Київ-Петрівка (замість Київ-пас) - Гребінка;

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів, оскільки у вищезазначені дні відбудуться зміни також і в розкладі руху приміських потягів підвищеного комфорту 810, 812, 816.

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