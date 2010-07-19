Ford почав будівництво нового заводу в Китаї

Ford Motor Co спільно з китайською компанією Jiangling Motors, 30% акцій в якій належать американському автогігантові, почали будівництво заводу з виробництва автомобілів у центральній частині Китаю. Як повідомляє Reuters, будівництво нового підприємства обійдеться компаніям у $300 млн.

Зі виробничої лінії заводу, який, як очікується, вже запрацює у кінці 2012 року, випускатиметься щорічно до 300 тисяч машин, йдеться в офіційному прес-релізі Ford.

У даний час під менеджментом Jiangling Motors в Китаї два автозаводи, на яких виробляється щорічно 210 тисяч автомобілів двох моделей: JMC і Transit. Ці моделі випускатимуться і на новій складальній лінії.

Американський Ford, як і багато інших крупних західних автомобільних концернів, прагне закріпитися в Китаї. Річні продажі машин у цій країні перевищують 13 млн., що робить китайський авторинок найбільшим у світі.

На початку липня Peugeot Citroen оголосив про створення з китайськими партнерами спільної компанії Changan Automotive для випуску французьких автомобілів.