Завтра почнеться прес-тур по ПЗЗ за участі гендиректора УЗ

20 липня о 9:00 з вокзалу ст.Київ-Пасажирський почнеться прес-тур Південно-західною залізницею по маршруту Київ-Ірша-Пенізевичі-Київ, під час якого журналісти зможуть ознайомитися з проведенням шляхових робіт з використанням сучасної техніки.

Захід відбудеться за участі генерального директора Укрзалізници Михайла Костюка, представників Головного шляхового господарства “Укрзалізниці” і Південно-західної залізниці.

Збір о 8:45 на першій платформі біля зали офіційних делегацій вокзалу ст. Київ-Пасажирський (відправлення спеціальним поїздом).

Акредитація обов`язкова до 17:00, 19 липня 2010 року за телефонами: (044) 465-24-28, 465-21-72, 465-21-76, 067-465-58-75, 067-466-77-43.