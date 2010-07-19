«Київстар» підписав Кодекс мобільного маркетингу

Компанія «Київстар» підписала Кодекс мобільного маркетингу, при цьому виступивши одним з його розробників. Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Як наголошується в повідомленні, в Кодексі задекларовані правила поведінки учасників ринку при просуванні товарів і послуг через телекомунікаційні мережі.

В основу Кодексу мобільного маркетингу включені вимоги до просування послуг за допомогою мобільного зв`язку, зафіксовані в договірних відносинах «Київстар» з партнерами.

Підписаний Кодекс мобільного маркетингу містить правила проведення акцій мобільного маркетингу, такі як: необхідність отримання попередньої згоди користувача на участь в маркетинговій акції або на отримання інформаційних SMS-повідомлень; прозорість і зрозумілість правил участі в маркетингових акціях; можливість відмовитися від участі у будь-який час без подальшого запрошення до участі; обмеження часу розсилки повідомлень; конфіденційність наданих споживачем даних і ін.

Інституційним партнером по розробці і впровадженню Кодексу мобільного маркетингу виступила Українська асоціація директ-маркетингу, завдяки якій стало можливим підписання Кодексу іншими учасниками ринку, – операторами, контент-провайдерами і контент-агрегаторами.

Як повідомила начальник відділу управління і розвитку відносин з контент-партнерами Леся ЗАПОРОЖЕЦ, «Київстар» вже декілька років займається питанням регулювання маркетингових активностей в телеком-сетях. З розвитком ринку мобільного маркетингу, компанія системно допрацьовувала договірні умови з партнерами з метою регламентації маркетингових активностей в нашій мережі і захисту інтересів наших клієнтів.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційний оператор «Київстар» - лідер українського ринку мобільного зв`язку і передачі даних, якому довіряють своє спілкування 22 млн. чіл. (за станом на 01.04.10 р.). Мережа «Київстар» охоплює всі великі і малі міста і більше 28 тис. сільських населених пунктів, всіх основних національних і регіональних трас, більшості морського і річкового побережжя України. «Київстар» пропонує послуги EDGE/GPRS на всій території свого покриття України, а також роуминговые послуги в 195 країнах на 5 континентах. Більше 1,6 мільйонів українців користуються мобільним Інтернет від «Київстару». У семи найбільших містах України - Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сімферополі, Одесі надаються послуги високошвидкісного фіксованого інтернет-доступу, якими можуть скористатися більше 500 тис. сімей, що проживають в 4 тис. будинків.