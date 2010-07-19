Уряд змінив Положення про Держадміністрацію автотранспорту

15:35, 19 липня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Стосовно керівництва

Кабінет міністрів України своєю постановою (№585 від 14 липня ц.р.) вніс зміни до Положення про Державну адміністрацію автомобільного транспорту.

Згідно зі змінами в п. 7 Положення, Державтотрансадміністрацію очолює голова, якого призначає й звільняє з посади Кабінет міністрів за поданням міністра транспорту та зв`язку.

Нагадаємо, раніше Державтотрансадміністрацію очолював заступник міністра транспорту та зв`язку – голова Державної адміністрації автомобільного транспорту, якого призначає і звільняє з посади Кабмін за поданням міністра транспорту та зв`язку.

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