Уряд змінив Положення про Держадміністрацію автотранспорту

Кабінет міністрів України своєю постановою (№585 від 14 липня ц.р.) вніс зміни до Положення про Державну адміністрацію автомобільного транспорту.

Згідно зі змінами в п. 7 Положення, Державтотрансадміністрацію очолює голова, якого призначає й звільняє з посади Кабінет міністрів за поданням міністра транспорту та зв`язку.

Нагадаємо, раніше Державтотрансадміністрацію очолював заступник міністра транспорту та зв`язку – голова Державної адміністрації автомобільного транспорту, якого призначає і звільняє з посади Кабмін за поданням міністра транспорту та зв`язку.