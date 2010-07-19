Україна, Грузія, Казахстан і Азербайджан погодили тарифи

Залізничні адміністрації України, Грузії, Казахстану та Азербайджану узгодили наскрізні тарифи і запровадили знижки на перевезення великотоннажних універсальних контейнерів міжнародним транспортним коридором „ТРАСЕКА” на друге півріччя поточного року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Укрзалізниці», дане рішення було ухвалене на засіданні робочої групи з напрацювання єдиних конкурентоспроможних тарифів на міжнародному транспортному коридорі Європа-Кавказ-Азія „ТРАСЕКА”, в кому взяли участь представники залізничних, морських адміністрацій та портів.

Зокрема, “Укрзалізниця”вводить 20% знижку на перевезення великотоннажних універсальних контейнерів із країн ЄС до портів Іллічівськ, Керч, Одеса і у зворотному напрямку. Знижка діятиме тільки на перевезення контейнерів у складі маршрутних контейнерних поїздів після взаємного узгодження технічних параметрів поїзда (довжини, ваги, графіку, маршруту).