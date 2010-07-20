У Кіровоградській обл. пасажироперевезення скоротилися на 17%

У Кіровоградській області в січні-червні цього року пасажирські перевезення скоротилися на 16,9%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склали 41,1 млн. чоловік.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Пасажирооборот зменшився на 9,7% і склав 538,4 млн. пас./км.

У січні-червні 2010 року автомобільним транспортом перевезено 39,6 млн. пасажирів, що на 8,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Пасажирооборот збільшився на 0,9% і склав 511,4 млн. пас./км.

Авіаційним транспортом скористалися 43,7 тис. пасажирів, або на 7,6% більше, ніж в січні-червні минулого року. Пасажирооборот скоротився на 4,5% і склав 19,3 млн. пас./км.

У січні-червні 2010 року тролейбусами перевезено 1,4 тис. пасажирів, що на 88,9% менше, ніж січні-червні 2009 року.

Найбільша кількість перевезень здійснювалася в містах Кіровограді – 31,2 млн. пасажирів (78,8%) і Світловодську – 3,3 млн. (8,4%).