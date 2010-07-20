Залізнична складова Дарницького моста запрацює до 1 жовтня

Залізнична складова Дарницького моста буде повністю готова до 1 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО сьогодні після робочої наради з будівниками і залізничниками.

«Завдання, яке стоїть реально, - 28 вересня запустити на регулярній основі залізничне сполучення, яке ще буде перериватиметься з технологічних причин, однак до 1 жовтня залізнична складова буде повністю готова», - сказав міністр.

Він повідомив, що перші 125 млн. грн. вже надійшли на міст. Крім того, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє «Укрзалізниці» взяти цього року в українських банках 370 млн. грн. кредиту під не більше як 15% річних з компенсацією відсотків в 2011 році. За словами К.ЄФИМЕНКА, вже на початку наступного місяця планується отримання частини цієї кредитної лінії і фінансування уряду.

Міністр також уточнив новий графік будівництва мосту. Зокрема, за його словами, на грудень планується добудувати з`їзд з лівого берега на правий по естакаді, що будується зараз, а у 1-му кварталі 2011 року - заїзд з правого берега на лівий, після чого буде повністю введено переправу по другій стороні мосту.

«На кінець 2011 року ми плануємо ввести ще один з`їзд з лівого берега на правий і заїзд з правого на лівий. І таким чином, до кінця 2011 року міст повністю функціонуватиме", - підкреслив К.ЄФИМЕНКО.

Він повідомив, що сьогодні вже надійшли перші 600 т металоконструкцій для будівництва першої черги з`їзду, і кожні 2 тижні очікуються нові надходження обсягом 600-700 т.

Щоб міст повністю виконав своє логічне навантаження, у 2012 році також планується добудувати 2 км автомагістралі для з`єднання Дарницького мостового переходу з вулицею Бориспільською.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного мосту через Дніпро у Києві почалося 15 липня 2004 року. Будівництво мосту планувалося завершити у 2006 році. Потім ці терміни кілька разів переносилися.

За проектом, мостовий перехід загальною довжиною 2155 м має дві залізничні колії і шість смуг для руху автотранспорту. Будівельна довжина залізничних колій – 35 км, автомобільних підходів – 4,5 км. Кошторисна вартість будівництва мосту – 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн. – вартість автодорожньої частини. Гензамовником будівництва Дарницького моста і нового Дарницького вокзалу є Південно-Західна залізниця. Будівництво мосту веде компанія «Планета-Міст».

У вересні 2007 року на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця відбулося з`єднання лівого і правого берегів Дніпра.

Наприкінці 2008 року було відкрито робочий рух по одній залізничній гілці мосту.

7 травня 2010 року по Дарницькому мосту, довжина якого становить 1100 м, вперше пройшов потяг на електричній тязі. Вантажний потяг перетнув річку Дніпро з правого берега на лівий. Таким чином, було відкрито електрифікований робочий рух залізничної складової мосту.

Наприкінці червня п.р. з бюджету на будівництво Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві надійшло 100 млн. грн.

7 липня уряд прийняв розпорядження про виділення зі Стабілізаційного фонду 625 млн. грн. на будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві., а також доручило ряду банків розглянути питання виділення 370 млн. грн. ПЗЗ на будівництво моста.