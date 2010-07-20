У Полтавській обл. пасажироперевезення скоротилися на 18%

У Полтавській області обсяг перевезення пасажирів у січні-червні 2010 року скоротився на 18%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 62,7 млн. чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Полтавській області.

Згідно з повідомленням, за звітний період пасажирська транспортна робота виконана в обсязі 1 млрд. 562,5 млн. пас./км, що на 13,8% менше, ніж у січні-червні 2009 року.

Залізничним транспортом регіону за І півріччя ц.р. відправлено 7,8 млн. пасажирів, що на 0,4% менше, ніж за січень-червень 2009 року.

Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 38,2 млн. пасажирів, що на 23,7% менше, ніж у січні-червні 2009 року. Зокрема, перевезення пасажирів автотранспортом фізосіб-підприємців скоротилося на 27,3%.

Міським електротранспортом (тролейбус) за січень-червень 2010 року перевезено 16,7 млн. пасажирів, що на 10,3% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.