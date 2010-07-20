«ІНГО Україна» виплатила майже 500 тис. грн. за Lexus

Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» виплатила 498,86 тис. грн. за викрадений автомобіль Lexus GX 470.

Про це йдеться у повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, Lexus GX 470 був викрадений у Москві (Російська Федерація).

У ході проведених розшукових заходів встановити місцезнаходження викраденого транспортного засобу, а також зловмисників, не вдалося.

Вигодонабувачем за договором страхування є банк, який надав страхувальникові кредит на автомобіль. Назва банку не уточнюється.

Довідка УНІАН. Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (раніше АСК «Остра-Київ»), що входить до складу міжнародної страхової групи «ІНГО», почала діяльність у 1994 році. Крім центрального офісу в Києві, компанія має 26 філіалів у всіх обласних центрах України і більше 100 офісів обслуговування клієнтів. Статутний фонд компанії складає 130,9 млн. грн.

За підсумками I кварталу 2010 року компанія зібрала страхових платежів на суму 99 млн. грн., страхові виплати склали 47,3 млн. грн.