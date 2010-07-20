«Укрзалізниця» обслуговуватиме пасажирів за новою схемою

«Укрзалізниця» розробляє нову схему обслуговування пасажирів у зв`язку з введенням у експлуатацію Дарницького моста, зокрема, 50% пасажирів зможуть добратися на Правий берег потягом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК сьогодні після робочої наради з міністром транспорту і зв`язку Костянтином ЄФИМЕНКО.

«Міст вирішує стратегічні питання розподілу потягів, які приходять на Правий і Лівий берег. Друге – ми розвантажимо Центральний пасажирський вокзал Києва. І найголовніше – зможемо приступити до будівництва сучасного комплексу потягового сервісу в районі Дарниці», – сказав він.

У свою чергу К.Єфіменко додав, що він задоволений темпами будівництва, але найскладніше технологічне завдання ще попереду. У вересні буде проведено накладання спарених конструкцій, які сполучають два з`їзди з одного берега на іншій. Після цього робота прискориться за всіма напрямами.

"Ніякого сумніву, що ці роботи будуть виконані, немає", - підкреслив міністр, повідомивши, що вже почата підготовка документації під проекти, які реалізовуватимуться в 4-му кварталі 2010 року і 1-му кварталі 2011 року.

За словами міністра, залишилося вирішити кілька питань з київською міською владою щодо перенесення гаражів і теплотраси для закінчення монтажу з`їзду з Лівого берега на Правий. "Укрзалізниця" розглядає можливість перенесення 15 проблемних гаражів на свої землі.

"Але в цілому ми укладаємося в графік і в кінці року зможемо порадувати киян новим мостом", - запевнив міністр транспорту і зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФІМЕНКО заявив, що залізнична складова Дарницького моста буде повністю готова до 1 жовтня.