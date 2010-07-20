Обсяг вантажоперевезень у Криму виріс на 13%

У січні-червні 2010 р. підприємства транспортного комплексу Автономної Республіки Крим перевезли 5 млн. тонн вантажів і виконали 3452 млн. т/км транспортної роботи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в АРК, в порівнянні з січнем-червнем 2009 р., обсяг вантажоперевезень і вантажообіг збільшилися на 13%.

Залізничним транспортом відправлено 2631 тис. тонн вантажів і виконано 3058 млн. т/км вантажообігу, що складає, відповідно, 52% загального обсягу вантажних комерційних перевезень і 89% вантажообігу транспортного комплексу автономії. У порівнянні з січнем-червнем 2009 р., обсяг відправлень збільшився на 18%.

Автомобільним транспортом Криму на комерційній основі за шість місяців 2010 р. доставлено замовникам 1,3 млн. тонн вантажів, що на 29% більше, ніж за січень-червень 2009 р.

За шість місяців поточного року водним (морським) транспортом перевезено 275 тис. тонн вантажів і виконано 26 млн. т/км транспортної роботи, що складає, відповідно, 56% і 32% рівня січня-червня 2009 р.