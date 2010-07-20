Російська ІФК купить у "Антонова" до 20 літаків Ан-158

Російська лізингова компанія "Ільюшин Фінанс Ко." (ІФК) підписала твердий контракт на придбання у українського авіахолдингу "Антонов" 10 нових літаків Ан-158, а також опціон на таку ж кількість літаків.

Про це повідомляє РИА "Новости" за підсумками церемонії підписання контракту, яка відбулася у вівторок на міжнародному авіасалоні "Фарнборо-2010".

Терміни поставок літаків – з 2011 по 2013 роки.

Довідка. ІФК фінансує поставки практично всіх російських літаків виробництва ОАК, а також займається лізингом літаків, зокрема, Ту-204, Ан-148. Основними замовниками техніки, крім російських компаній, є компанії Куби, Венесуели, Ірану. Об`єднана авіабудівна корпорація є одним з основних акціонерів ІФК, її частка складає 48,4%.