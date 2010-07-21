На Тернопільщині зійшов з рейок вагон потяга «Москва – Бєлград»
10:40, 21 липня 2010Транспорт/Звя'зок
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Травмованих немає
Тернопіль. У Тернопільській області зійшов з рейок вагон пасажирського потяга.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, інцидент стався вчора о 18.40 на залізничній станції Підволочиськ.
З рейок зійшла колісна пара пасажирського потяга № 15 «Москва – Ужгород – Будапешт – Бєлград».
Загиблих і травмованих немає, колія не пошкоджена. Рух потягів через станцію було відновлено о 21.30, пошкоджений вагон встановлено на колію в 00.45.
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