«Антонов» створить центр обслуговування літаків

20 липня у ході роботи авіасалону «Фарнборо-2010» (Англія) був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між ДП «Антонов» і компаніями Pamodzi Investment Holdings і Denel Aviation (ПАР).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні наголошується, що цей документ підтверджує намір сторін об`єднати зусилля в просуванні на ринок африканського континенту літаків «Антонов», а також організації центру з їх обслуговування і ремонту.

Як відзначив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА, «підприємство приділяє значну увагу створенню ефективної структури післяпродажного обслуговування і ремонту літаків Ан».

При цьому він додав, що підписання меморандуму є одним зі значних кроків у цьому напрямі.

«Працюючи на користь замовника, ми робимо все можливе для забезпечення найбільш зручних умов експлуатації наших машин», – сказав Д.Ківа.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) в липні 2009 року. У січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».