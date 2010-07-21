ДЗ у I півріччі відремонтувала 4064 вантажні вагони

Донецька залізниця (ДЗ) за перше півріччя 2010 року відремонтувала в своєму депо 4064 вантажні вагони парку «Укрзалізници», що на 6% або 239 вантажних вагонів більше, ніж було заплановано.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, зокрема, за вказаний період було відремонтовано 21 критий вагон, 130 хопер-цементовозів, 40 зерновозів, 3545 піввагонів, 47 хопер-дозаторів, 62 універсальні платформи та ін.

Крім того, у січні-червні ц.р. було оздоровлено деповським і капітальним видами ремонту 2125 вантажних одиниць, які знаходяться у власності промислових підприємств.

У прес-службі також додали, що протягом вказаного періоду в умовах депо різними видами ремонту було оздоровлено 307 пасажирських вагонів, зокрема, деповським – 245, капітальним – 62 одиниць. На заводах капітально відремонтовано 6 пасажирських вагонів.

Крім того, за 6 місяців 2010 року поточним деповським ремонтом було оздоровлено 10 маневрових тепловозів, 9 вантажних тепловозів, 14 електровозів.

У прес-службі нагадали, що Донецька залізниця має в своєму розпорядженні значну базу для ремонту вантажних вагонів – 13 депо, з них 8 можуть проводити деповський і капітальний ремонт всіх видів вантажного рухомого складу, і 5 депо спеціалізуються на технічному обслуговуванні і підготовці вагонів під навантаження.