У Харківській обл. виріс обсяг послуг пошти і зв'язку

У Харківській області в січні-червні 2010 року реалізація послуг пошти і зв`язку, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виросла на 0,2% – до 943,5 млн. грн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За даними облстата, зокрема, за звітний період населенню реалізовано послуг пошти і зв`язку на 460,7 млн. грн. Зростання обсягів наданих послуг коливається в межах від 8,8% (спеціальний і фельдзв’язок) до 38,8% (комп`ютерний зв`язок).

На 39,3% зріс попит на надання доступу до мережі Інтернет (населенню – на 69,1%), IP-телефонії – в 8,4 разу. При цьому скоротилися обсяги послуг зі всіх видів телефонного зв`язку: міського – на 3,4%, сільського – на 1,4%, міжміського (включаючи міжнародну) – на 15,4%.