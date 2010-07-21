До кінця року число замовлень на АН-158 збільшиться до 60

Підписання контракту між ДП "Антонов" і російською лізинговою компанією "Іллюшин Фінанс Ко" підтверджує високу якість українських літаків. Про це заявив міністр промислової політики Дмитро Колесников.

"Підписання цього контракту не на словах, а на ділі підтверджує високу якість літаків ДП "Антонов", який є гордістю вітчизняного виробництва", - сказав міністр.

У свою чергу генеральний директор ІФК Олександр Рубцов підкреслив, що Ан-158 має хороше майбутнє. "Сьогодні у нас вже є замовлення на 10 таких літаків, а до кінця року ми плануємо збільшити це число 60. Що стосується його попередника - Ан-148, то за своєю конструкцією він ідеально підходить для експлуатації в Росії і за її межами. Кількість замовлень на цей літак сьогодні складає 130 машин", - сказав він.

Як повідомлялося, у перший день роботи міжнародного авіасалону у Фарнборо українські авіатори продали 20 Ан-158 російської ІФК. За даними ЗМІ, сума операції склала 500 млн. дол.