Унаслідок зіткнення на переїзді потяга з легковиком загинули дві людини
16:10, 21 липня 2010Транспорт/Звя'зок
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Вчора о 22.25 у Київській області на залізничному переїзді сталося зіткнення пасажирського потяга №97 Київ - Львів і легкового автомобіля «Фольксваген Пасат».
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Укрзалізниці, внаслідок ДТП загинули водій та пасажир легкового автомобіля.
Зіткнення сталось на переїзді, що охороняється, зі справно працюючою сигналізацією на перегоні Вишневе-Боярка. Водій легкового автомобіля, 1986 року народження, проігнорував заборонні сигнали світлофора та виїхав на переїзд під час опускання шлагбаума.
Затримка руху потяга склала 2 години 50 хвилин. Також був пошкоджений локомотив і три вагони.
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