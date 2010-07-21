Кабмін затвердив перелік спецпослуг аеропортів

Кабінет міністрів України своєю постановою №590 від 14 липня 2010 р. затвердив перелік спеціалізованих послуг аеропортів, повідомляється на офіційному сайті Міністерства транспорту і зв`язку.

Документом передбачається, що до переліку спеціалізованих послуг вітчизняних аеропортів відносяться, зокрема, забезпечення авіаційної безпеки, посадки і зльоту повітряного судна, прийняття, зберігання, контроль за якістю, а також забезпечення послуги видачі авіаційного пального для заливки в паливозаправник або заправка баків повітряного судна.

Крім того, спеціалізованими послугами є забезпечення наднормативної стоянки повітряного судна і обслуговування пасажирів в аеровокзалі.

Перелік спеціалізованих послуг аеропортів затверджено відповідно до ст.5 Закону України «Про природні монополії», яким регулюється діяльність суб`єктів природних монополій у деяких сферах, зокрема, спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів.