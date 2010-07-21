ПЗ модернізує непарний шлях

Придніпровська залізниця з 19 по 23 липня модернізує непарний шлях на ділянці Письмена – Роздори. Капітальний ремонт проводитиметься на станціях Обвідна, Запоріжжя Ліве і Карнаухівка.

Про це сказано в повідомленні «Укрзалізници», розміщеному на сайті Міністерства транспорту і зв`язку.

Також протягом тижня придніпровські залізничники замінять стрілочні переклади на станціях Нововесела і Гуляйполе. Безстиковочну колію закладуть на перегонах Павлопілля – Роз`їзд 319 км., Партизани – Сокологірне і станціях Вечірній Кут, Шмакове.

У цілому, з 19 по 23 липня на Придніпровській залізниці буде модернізовано 5,5 км. колії і відремонтовано капітальним ремонтом 2,4 км. колії. Також залізничники замінять 5 комплектів стрілочних перекладів.

У зв`язку з виконанням путніх робіт в графіці руху приміських потягів можливі зміни.