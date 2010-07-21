Реєстрація кодів ІМЕІ не перешкодить зарубіжним туристам

Зміни в правилах реєстрації кодів ІМЕІ мобільних телефонів не перешкоджають закордонним туристам користуватися послугами операторів мобільного зв`язку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Українського державного центру радіочастот (УДЦР).

Як зазначається в повідомленні, деякі ЗМІ встигли розповсюдити інформацію, що викликає занепокоєння людей, які планують відпочинок в Україні.

В УДЦР повідомили, що жодних причин для хвилювання у гостей, які прибули з-за кордону до України, немає. Нові правила не розповсюджуються на тих зарубіжних туристів, які перетнули кордон України і користуються послугами роумінгу.

Якщо ж турист вирішив з різних причин перебувати в Україні впродовж трьох місяців і він не користується послугами роумінгу, то для підключення його мобільного терміналу до мереж українських операторів він має придбати sim-карту. Згідно з новими вимогами, при першому підключенні оператор має попередити користувача, що телефон обслуговуватиметься лише три місяці, а код ІМЕІ його телефону внесено до „сірого” списку. Після тримісячного терміну телефон автоматично буде внесено до „чорного” списку і відключено оператором від мережі. Використання цього телефону в майбутньому стане неможливим.

У разі, якщо людина перебуває в Україні більше 3 місяців чи бажає відвідувати країну в майбутньому, то вступають в дію правила, згідно з якими реєстрація телефону в УДЦР дійсно є обов`язковою.