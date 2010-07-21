У Києві пройде 7-й Міжнародний авіакосмічний салон

Більш як 250 підприємств авіаційної, ракетно-космічної, оборонної та інших галузей майже із 30 країн світу візьмуть участь у 7-мі Міжнародному авіакосмічному салоні «Авіасвіт-ХХІ», який відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня 2010 року в м. Києві (смт Гостомель, аеродром «Київ-Антонов»).

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Ми чекаємо, що це буде найбільш представницький авіаційно-космічний салон в Україні. Вже сьогодні, за два місяці до початку роботи «Авіасвіту», свою участь в ньому підтвердили 170 вітчизняних і зарубіжних підприємств», - повідомив член оргкомітету авіасалону Леонід ЗВОРИКІН, зазначивши, що свою участь вже підтвердили українські підприємства: ДП «Антонов», ВАТ «Мотор Січ», КБ «Південне» та інші.

Серед зарубіжних підприємств участь в роботі салону візьмуть російські вертольотобудівники ВАТ «Роствертол», відома німецька літакобудівна компанія Aquila Aviation, південноафриканські літакобудівники Dеnel Aviation, данські приладобудівники - партнери всесвітньо відомої корпорації General Electric і ще більш як сто відомих підприємств і компаній.

На салоні буде представлена експозиція сучасних зразків авіаційної і космічної техніки, вузлів і компонентів, устаткування для аеропортів і відповідних послуг, технологічних процесів, устаткування і матеріалів для машинобудування. Також буде представлено понад 70 літаків і вертольотів.

На авіасалоні заплановано демонстраційні польоти.