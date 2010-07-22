У Вінницькій обл. скоротився обсяг пасажирських перевезень

У січні-червні 2010 року обсяг пасажирських перевезень транспортним комплексом Вінницької області скоротився на 1%, або 1,276 млн. пасажирів, у порівнянні з січнем-червнем 2009 роком, - до 126,3 млн. пасажирів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у січні-червні 2010 року пасажирські перевезення, виконані залізничним транспортом, збільшилися на 1,7%, у порівнянні з січнем-червнем 2009 року - до 16,4 млн. пасажирів.

Пасажирські перевезення, виконані автомобільним транспортом, в січні-червні 2010 року скоротилися на 4,3%, у порівнянні з січнем-червнем 2009 року - до 49,327 млн. пасажирів.

Також, в січні-червні ц.р. електротранспортом в обласному центрі перевезено 60,6 млн. пасажирів. Тролейбусним транспортом перевезено всього 32,5 млн. пасажирів, а трамвайним – 28,1 млн. Загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом, в порівнянні з січнем-червнем 2009 р., збільшилася на 1,2%.