У Миколаєві запустили широкосмугову мережу доступу в Інтернет

Компанія «Українські радіосистеми» (ТМ Beeline) запустила в Миколаєві широкосмугову мережу дротяного доступу в Інтернет на базі сучасної технології FTTB («оптика в кожен дім»), що забезпечує швидкість передачі даних до 100 Мбіт в секунду.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, це – вже дев`ятнадцяте місто в Україні, жителі якого можуть користуватися перевагами доступу до всесвітніх веб-ресурсів на підвищеній швидкості завдяки сучасній технології FTTB.

Ця мережа Beeline у Миколаєві охоплює понад 350 багатоповерхових житлових будівель, де розташовано 35 тисяч домогосподарств. Швидкісний Інтернет доступний для підключення городян в «Корабельному» і «Заводському» районах. У серпні-вересні поточного року будуть завершені технічні роботи в Центральному районі, в мікрорайонах «Соляні» і «Північний». Таким чином, до початку жовтня оптико-волоконна мережа охопить понад 550 багатоповерхових будівель в Миколаєві, і скористатися послугою зможуть жителі 55 тисяч квартир.

Керівник проекту «Beeline Інтернет будинку» Віктор ГРІБАН відзначив, що надалі компанія планує забезпечувати широкосмуговим Інтернетом і інші міста України, «будівництво оптико-волоконної мережі в яких зараз йде повним ходом».

Довідка. У даний час широкосмугова високошвидкісна мережа Beeline охоплює понад 1 мільйон домогосподарств в 19 містах України.