Номери зберігатимуться при переході до іншого оператора

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон “Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо збільшення переліку послуг.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила даний закон 1 липня. За нього проголосував 301 із 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом збільшено перелік та розширено доступ до послуг, які надаються всіма операторами телекомунікацій. Зокрема, надано абонентам право залишати у користуванні наданий їм абонентський номер при переході від одного оператора зв’язку до іншого.

Окрім того, законом зобов’язано операторів, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, надавати послуги національного роумінгу, а також доповнити чинний Закон "Про телекомунікації" визначеннями спеціальних термінів ("абонентський номер", "збереження абонентського номеру", "національний роумінг").