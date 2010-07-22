В Житомирі влада збере усі троллейбуси в одному депо

Для виведення з кризової ситуації Житомирського трамвайно-тролейбусного управління влада вирішила зібрати усі троллейбуси в одному депо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано на офіціному сайті Житомирської міської ради.

Наголошується, що такими діями управлінн зекономить близько 2,5 млн. грн. на рік. Щоби не допустити в подальшому заборгованості, підприємство змушене шукати внутрішні резерви для мінімізації витрат та подальшого підвищення заробітної плати працівникам, а також покращення якості надання транспортних послуг.

Уточнюється, що " Житомирське трамвайно-тролейбусне управління хронічно недофінансовується з боку уряду, який зобов’язаний компенсувати безкоштовний проїзд у міському транспорті 34 категорій пільговиків".

Також зазначається, що за 2009 рік сума компенсацій повинна була скласти 26 млн. грн., однак перераховано було 11 млн. грн. "Подібна ситуація повторюється щороку. Загальна сума компенсації, недодана державою на сьогодні складає понад 46 млн. грн., які б дозволили вирішити всі проблеми підприємства ", - зазначає прес-служба Житомирської міської ради.

У зв’язку з хронічними труднощами, які склались у Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні останні десятиліття, було прийнято рішення про скорочення видатків.

Для цього керівництво Житомирського ТТУ переведе ряд тролейбусів з депо № 2 у депо №1.

Таким чином підприємство планує суттєво зменшити річні витрати на зарплату (з нарахуваннями на 1,920 млн. грн., теплоенергію (на 500 тис. грн.) та електроенергію (58 тис. грн.). і економія за рік складе понад 2 млн. 478 000 грн.

Також ТТУ планує скоротити штат з обслуговування тролейбусів у депо №1 на 50 осіб (5%), у тому числі 16 інженерно-технічних працівників та 34 слюсарів.

Це скорочення, на думку міської влади, зменшить затрати на оплату праці (з нарахуваннями на зарплату) на 160 025 грн. на місяць або ж на 1,92 млн. грн. на рік, буде скорочено й видатки на опалення.

На 1 липня загальна середньооблікова кількість працівників Житомирського ТТУ становить 999 людей.Наразі у Житомирському ТТУ є 27 трамваїв та 133 тролейбуси, усі тролейбуси перейдуть в депо №1.