Роботу «сірих» автодилерів припинять

Державна митна служба України та Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів планують припинити роботу «сірих» автодилерів, повідомляє тижневик «Коментарі:».

Як пише видання, ці структури збираються підписати угоду про співпрацю, у рамках якої митники зможуть скласти базу індикативних цін на імпортні авто. Після цього «сірі» імпортери вже не зможуть занижувати суми митних платежів і продавати авто на 5-10%, ніж офіційні дилери.

Як пояснив «Коментарям:» генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег НАЗАРЕНКО, офіційні дилери щокварталу надаватимуть ДМСУ дані про заводські ціни на автомобілі. Ці дані будуть уведені в комп’ютерну базу всіх митниць, і навіть десь на периферії інспектор-корупціонер не зможе оформити машину за заниженою вартістю — спрацює захисна програма, і він просто не роздрукує декларацію.

Однак, як відзначають «Коментарі:», погодившись співпрацювати з митниками, офіційні постачальники зможуть ліквідувати лише 20% «сірих» дилерів. Саме стільки «сірих» імпортерів, за даними аналітичної компанії Autoconsulting, ввозять ті ж моделі, що й офіційні постачальники. Близько 60% усіх «сірих» дилерів ввозять в Україну позашляховики, ще близько 20% ввозять такі бренди, яких в Україні немає й не буде найближчим часом, — Acura, Toyota Fortuner, Sequoia, Tundra, Cadillac, Hummer, Lincoln. Через це, пишуть «Коментарі:», більшість «сірих» дилерів переорієнтуються на поставки тих марок, які не продаються в Україні офіційно.