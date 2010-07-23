У вагоні потяга «Москва – Євпаторія» сталася пожежа

Сьогодні на території Запорізької області сталася пожежа у пасажирському потягу «Москва – Євпаторія».Як повідомили УНІАН в ГУ МНС Запорізької області, загоряння сталося в одному з купейних вагонів, внаслідок чого практично повністю вигоріли 6 купе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Укрзалізниці, о 6.08 у Запороізькій області на перегоні Федорівка-Обільна через зрив стоп-крана зупинився потяг № 201 сполученням «Москва – Євпаторія». О 6.15 була виявлена пожежа у сьомому з голови вагоні. Оперативно були вжиті заходи з евакуації пасажирів та роз’єднання хвостової і головної частини потяга від вагона. Також оперативно була знята електрична напруга по непарній і парній коліях.

О 6.25 з Мелітополя виїхали дві пожежні машини, а зі станції «Мелітополь» - пожежний потяг. О 7.20 пожежу було повністю ліквідовано.

Постраждалих і загиблих у пожежі немає. Причини пожежі встановлюються.