Держреєстрацію мопедів без документів продовжили до 1 листопада

13:01, 23 липня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Постанова уряду

Уряд до 1 листопада 2010 року подовжив державну реєстрацію мопедів без подання документів про правомірність їх придбання.

Про це йдеться в оприлюдненій на Урядовому порталі постанові Кабінету міністрів України "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371".

Зокрема, уряд постановив, що перша державна реєстрація мопедів до 1 листопада 2010 року може проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державною автомобільною інспекцією відповідних перевірок.

Як повідомляв УНІАН, уряд Юлії ТИМОШЕНКО у грудні 2009 року зобов`язав Міністерство внутрішніх справ з 1 січня 2010 року забезпечити проведення державної реєстрації мопедів.

Уряд дозволив до 1 липня 2010 року проводити першу державну реєстрацію мопедів, придбаних до запровадження держреєстрації, без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державною автомобільною інспекцією відповідних перевірок.

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