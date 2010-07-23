Держреєстрацію мопедів без документів продовжили до 1 листопада

Уряд до 1 листопада 2010 року подовжив державну реєстрацію мопедів без подання документів про правомірність їх придбання.

Про це йдеться в оприлюдненій на Урядовому порталі постанові Кабінету міністрів України "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371".

Зокрема, уряд постановив, що перша державна реєстрація мопедів до 1 листопада 2010 року може проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державною автомобільною інспекцією відповідних перевірок.

Як повідомляв УНІАН, уряд Юлії ТИМОШЕНКО у грудні 2009 року зобов`язав Міністерство внутрішніх справ з 1 січня 2010 року забезпечити проведення державної реєстрації мопедів.

Уряд дозволив до 1 липня 2010 року проводити першу державну реєстрацію мопедів, придбаних до запровадження держреєстрації, без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державною автомобільною інспекцією відповідних перевірок.