"АероСвіт" і "Донбасаеро" подвоять інтенсивність польотів до Ізраїлю

Авіакомпанії "АероСвіт" і "Донбасаеро" мають намір у зимовий період навігації цього року подвоїти, порівняно із зимою минулого року, інтенсивність спільних польотів між містами України та Ізраїлю до 16 рейсів на тиждень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «АероСвіт».

Рішення компаній пов`язане з укладенням у середу, 21 липня, міжурядової україно-ізраїльської угоди щодо лібералізації візового режиму.

Авіакомпанії розраховують, що документ набуде чинності до початку зимового періоду навігації IATA (до 31 жовтня 2010 р.).

«Таким чином, у зимовий період 2010 р. компанії виконуватимуть до столиці Ізраїлю 16 рейсів на тиждень – удвічі більше, ніж у зимовий сезон минулого року. Зокрема, 13 рейсів до Тель-Авіва здійснюватимуться з Києва і ще по одному на тиждень – із Одеси, Донецька й Дніпропетровська», - зазначається в повідомленні компанії.

Довідка УНІАН. Компанії "АероСвіт" і "Донбассаеро" на початку 2007 року оголосили про створення Стратегічного Альянсу "Українська авіаційна група". Перевізники сформували спільну мережу маршрутів і склали спільний розклад польотів.

У 2007 р. альянсна угода, укладена компаніями, була підтримана Міністерством транспорту та зв`язку, Державіаадміністрацією України, Фондом держмайна, що представляє державу у складі акціонерів "АероСвіту", а також схвалена Антимонопольним комітетом України.

На сьогоднішній день об`єднана маршрутна мережа "АероСвіт" і "Донбассаеро" включає 75 регулярних повітряних ліній до 32 країн світу. Консолідований флот альянсу налічує 13 средньомагістральних літаків Boeing 737, 3 далекомагістральних Boeing 767 і 4 Airbus 320. Крім цього, спільно з іншими українськими перевізниками – партнерами компанії альянсу використовують на ряді маршрутів літаки Embraer 145, Embraer 195 і Антонов 148.