НКРЗ пропонує запровадити реєстраційні основи діяльності

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗ.

Комісія запропонувала до законопроекту низку змін, які мають на меті створити більш сприятливі умови для здійснення підприємницької діяльності завдяки спрощенню механізмів отримання ліцензій і збільшенню видів господарської діяльності, які не підлягають ліцензуванню.

НКРЗ підтримала норми проекту закону, зокрема, щодо спрощення процедури доступу суб`єктів господарювання до здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв`язку. Комісія пропонує доопрацювати законопроект з метою впровадження реєстраційної основи здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв`язку.

Відповідні пропозиції до законопроекту будуть направлені в Комітет з питань транспорту і зв`язку ВР.