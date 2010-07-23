НКРЗ введе маркірування радіоелектронних засобів

На черговому засіданні Національної комісії із питань регулювання зв`язку (НКРЗ) ухвалено рішення прийняти за основу проекти змін в Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону до України радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв (РЕП і ВП) і Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв (в т.ч. мобільних телефонів).

Про це повідомили УНІАН в прес-службі комісії.

Згідно з повідомленням, НКРЗ відповідно до статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» може вводити додаткові заходи із запобігання розповсюдженню продукції, ввезеної з-за кордону з порушенням законодавства України. З метою контролю за оборотом і захисту українського ринку від неякісних і заборонених до використовування РЕП і ВП вводиться їх маркірування обліковими марками.

Відповідно до запропонованих змін РЕЗ і ВП, які ввозяться з-за кордону для реалізації, підлягають обов`язковому маркіруванню обліковими марками. Виготовлення цих марок, підготовку необхідних даних для нанесення й видачу їх суб`єктам господарювання для самостійного маркірування РЕП і ВП забезпечує Український державний центр радіочастот (УДЦР). Слід зазначити, що облікові марки надаватимуться без додаткової оплати, а термін їх дії – не обмежений.

Також документи визначають перелік РЕП і ВП, які не підлягають маркіруванню. До них відносяться РЕП і ВП, які тимчасово ввозяться на територію України, ввозяться до України з метою випробувань і сертифікації, транзитом переміщаються через територію України, а також ті РЕП і ВП, які входять у Перелік, для ввезення яких не потрібні дозволи, і ті, які виготовлені в Україні і експортуються за її межі.

Реалізація на території України, зокрема й через мережу комісійної торгівлі та інтернет-магазини, немаркірованих РЕП і ВП забороняється.

Планується, що нагляд за дотриманням суб`єктами господарювання вимог нормативно правових актів здійснюватимуть органи Державної податкової адміністрації, Міністерство внутрішніх справ України і Державна інспекція зв`язку.

Документи будуть обнародувані для громадського обговорення на офіційному веб-сайті НКРЗ.

Довідка УНІАН. Облікова марка - контрольна етикетка разового використання з нанесеними даними контрольно-облікової інформації у вигляді двомірного штрихового коду, який дозволяє в автоматизованому режимі ідентифікувати кожну промаркіровану одиницю РЕП і ВП при здійсненні контролю за їх оборотом в Україні.