Україна і Польща збільшили перевезення вантажів залізничним транспортом у 2,7 раза

За підсумками першого півріччя 2010 р. обсяги перевезень вантажів між Україною та Польщею становили 4,58 млн. т, що в 2,7 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», про це йшлося під час вчорашньої зустрічі генерального директора «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА і голови правління, гендиректора АТ ПКП (польські залізниці) Анджея ВАХА у Варшаві.

Зокрема, експортних вантажів перевезено 4,19 млн. т (за 1 півріччя 2009 р. - 1,42 млн. т), імпортних - 309 тис. т (190 тис. т), транзитних - 79 тис. т (51 тис. т).

Щодо пасажирських перевезень, то також спостерігається тенденція до їх збільшення - за весь минулий рік залізничним транспортом між Україною та Польщею було перевезено 88,5 тис. пасажирів, а за перший квартал 2010 року майже 25 тис. Загалом між Україною та Польщею курсують 4 пари поїздів:

№ 29/30 Київ – Берлін «Каштан»

№ 51/52 Київ – Пшемисль – Вроцлав

№ 35/36 Львів – Вроцлав

№ 67/68 Київ – Варшава