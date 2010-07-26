Янукович повернув до ВР закон про тарифи для електротранспорту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями законопроект «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про міський електричний транспорт».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Представляти пропозиції Президента під час повторного розгляду документа в парламенті буде міністр житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ, інформує прес-служба.

Як зазначається у повідомленні, згідно з проголосованим ВР 1 липня законопроектом, встановлювалася норма, яка передбачала застосування для міського електричного транспорту при проведенні основної діяльності, пов`язаної з пасажироперевезеннями, тарифу для населення на спожиту електричну енергію.

Між тим Президент вважає, що прийняття такої норми суперечить статті 116 Конституції України, статті 4 Закону «Про ціни і ціноутворення», а також не узгоджується з рішенням Конституційного Суду від 2 березня 1999 року в частині розмежування повноважень Верховної Ради, Кабінету міністрів та місцевих органів влади щодо тарифоутворення.