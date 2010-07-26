«Азовмаш» збільшив прибуток на 5%

ВАТ "Азовмаш" (Маріуполь, Донецької обл.) у січні-червні ц.р. збільшило чистий прибуток на 5,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 1,376 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в січні-червні "Азовмаш" збільшив чистий дохід в 4,2 раза, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 132,236 млн. грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації в 3,6 раза – до 514,402 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Азовмаш» (Маріуполь, Донецька обл.) створене в 2000 році на базі декількох об`єднаних підприємств Маріуполя: АТ «Азов», «Азовобщемаш», «Маріупольський термічний завод», Спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут. Підприємство було монополістом в Радянському Союзі з випуску великовантажних паливозаправників.

Близько 80% продукції «Азовмаш» експортує до Росії, Азербайджану, Німеччини, Угорщини, Туреччини та інших країн.

Акціонерами ВАТ «Азовмаш» є Фонд держмайна України (50%) і ЗАТ «Українська промислово-транспортна компанія» (50%).

У 2009 році «Азовмаш» збільшив чистий прибуток на 8,3%, у порівнянні з 2008 роком, – до 2,613 млн. грн.