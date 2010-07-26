Україна і Польща можуть створити спільний термінал до Євро-2012

Напередодні очікуваного пасажиропотоку на Євро-2012 Україна і Польща можуть створити на кордоні спеціальний термінал для пропуску вболівальників. Про це йшлося на зустрічі генерального директора «Укрзалізниці» Михайла КОСТЮКА і голови правління, генерального директора АТ ПКП (Польські залізниці) Анджея ВАХА, що відбулася минулого тижня у Варшаві, повідомляє прес-служба відомства.

Нагадаємо, основні переходи, через які здійснюватимуться перевезення пасажирів під час проведення Євро-2012: Ягодин–Дорохуськ і Мостицька-2–Пшемисль. Вже узгоджені попередні темпи руху міжнародних пасажирських потягів у сполученні Україна-Польща. Як резервний розглядається перехід Рава-Руська–Хребенне, а також можливість курсування вагонів з розсувними колісними парами SUW 2000 через перехід Ягодин–Дорохуськ.

Раніше генеральний директор УЗ відзначав, що механізм перевезення вболівальників не такий важливий, «головне - принципово домовитися з польськими колегами, що вони перевозитимуться саме залізничним транспортом».

Під час зустрічі українські і польські залізничники також домовилися вийти на відповідні національні органи з ініціативою спростити митні і прикордонні процедури.

Довідка УНІАН: У цілому підготовка залізничного транспорту України до перевезень уболівальників до Євро-2012 здійснюється за кількома напрямами: впровадження швидкісного руху пасажирських потягів у напрямах транснаціональних коридорів; комплексна модернізація ділянки залізничного напряму Полтава-Бурти-Користівка; будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві; завершення будівництва вокзального комплексу на станції Дарниця; закупівля пасажирського рухомого складу для забезпечення міжрегіональних пасажирських перевезень; організація цільових курсів з вивчення іноземних мов для членів поїзних бригад провідників і працівників вокзалів.