Київський електровагоноремонтний завод збільшив прибуток

ВАТ "Київський електровагоноремонтний завод їм. Січневого повстання 1918 г." (м. Київ) в січні-червні збільшило чистий прибуток на 30%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 1,421 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в січні-червні завод збільшив чистий дохід на 40,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 71,495 млн. грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 40,4% - до 85,794 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Київський електровагоноремонтний завод їм. Січневого повстання 1918 г." (м. Київ) проводить капітальний ремонт електропоїздів постійного і змінного струму, ремонт тягових електричних двигунів і допоміжних електричних машин, нове формування колісних пар, ремонт колісних пар і ін.

100% акцій ВАТ "Київський електровагоноремонтний завод їм. Січневого повстання 1918 г." належать державі і знаходяться в управлінні Міністерства транспорту і зв`язку України.

У 2009 році завод скоротив чистий прибуток на 51,7%, в порівнянні з 2008 роком – до 1,374 млн. грн.