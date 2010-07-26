Харківський авіазавод збільшив збиток в 2,3 раза

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) у січні-червні збільшило чистий збиток в 2,3 раза, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, - до 111,851 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в січні-червні ХДАВП скоротило чистий дохід на 68,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, - до 34,350 млн. грн., а також скоротило валовий дохід (виручку) від реалізації на 66,2% – до 37,017 млн. грн.

Довідка УНІАН. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП, м. Харків) спеціалізується на випуску літаків сімейства «Антонов», зокрема моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148.