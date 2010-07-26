Харківський завод «Трансзв’язок» скоротив прибуток

ВАТ "Харківський електротехнічний завод "Трансзв’язок" у січні-червні 2010 р. скоротило чистий прибуток на 95%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 3 тис. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-червні завод «Трансзв’язок» скоротив чистий дохід на 15,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, - до 8,567 млн. грн., а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 15,6% – до 9,910 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Харківський електротехнічний завод "Трансзв’язок" (Харків) виробляє апаратуру телемеханіки і автоматики на залізничному транспорті, апаратуру залізничного зв`язку, апаратуру автоблокування, релейну апаратуру, апаратуру електроживлення.

100% акцій ВАТ "Харківський електротехнічний завод "Трансзв’язок" належать державі і знаходяться в управлінні Міністерства транспорту і зв`язку України.

У 2009 році Харківський завод «Трансзв’язок» скоротив чистий прибуток на 9,1%, в порівнянні з 2008 роком, до 140 тис. грн.