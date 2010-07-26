"Укртелеком" в І півріччі одержав 48 млн. грн. прибутку

Чистий прибуток ВАТ "Укртелеком" за І півріччя 2010 року склав 47,973 млн. грн., тоді як за аналогічний період минулого року компанія одержала збиток у розмірі 124,128 млн. грн.

Про це йдеться в офіційному фінансовому звіті компанії, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Дохід компанії за звітний період (з урахуванням ПДВ і інших зборів) склав 4,03 млрд. грн., що на 3,8% більше, ніж за перше півріччя 2009 року. Чистий дохід компанії (без ПДВ) за перше півріччя 2010 року склав 3,4 млрд. грн.

Операційний прибуток компанії за звітний період склав майже 130,5 млн. грн., що в 7,1 раза більше, ніж за перше півріччя 2009 року.

На кінець звітного періоду компанія мала довгострокові зобов`язання у розмірі 1,96 млрд. грн. (на початок звітного періоду – 3,57 млрд. грн., з них основна частка припала на довгострокові кредити банків – 1,88 млрд. грн. (на початок звітного періоду – 2,89 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку складає більше 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільному зв`язку та ін.